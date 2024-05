Prezzi benzina, nuova discesa dei costi. Minimo assoluto del 2024 per il diesel

27 maggio 2024 a

Scendono ancora le quotazioni dei prodotti raffinati e scendono nuovamente i prezzi dei carburanti alla pompa. Il gasolio tocca il minimo del 2024 a 1,725 euro/litro (media nazionale in modalità «fai da te»): è il livello più basso dal 25 luglio 2023. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,874 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 1,877, pompe bianche 1,869), diesel self service a 1,725 euro/litro (-6, compagnie 1,729, pompe bianche 1,718). Benzina servito a 2,016 euro/litro (-5, compagnie 2,055, pompe bianche 1,936), diesel servito a 1,869 euro/litro (-6, compagnie 1,910, pompe bianche 1,786). Gpl servito a 0,711 euro/litro (-1, compagnie 0,721, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,318 euro/kg (invariato, compagnie 1,335, pompe bianche 1,303), Gnl 1,179 euro/kg (-2, compagnie 1,185 euro/kg, pompe bianche 1,175 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,960 euro/litro (servito 2,224), gasolio self service 1,837 euro/litro (servito 2,108), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,467 euro/kg, Gnl 1,217 euro/kg.