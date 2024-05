Meteo, una nuova perturbazione punta l'Italia. Sottocorona: dove colpirà

27 maggio 2024 a

Inizia una nuova settimana, l’ultima di maggio. Che tempo devono aspettarsi gli italiani? A fare il punto della situazione meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la trasmissione Omnibus mostrando una carta europea: “Le nuvole che partono dal nord Europa e arrivano sul Mediterraneo occidentale non sono molto compatte, ma in realtà rappresentano una perturbazione. In primavera le perturbazioni non sono come quelle invernali, ma non tanto per l’intensità, quanto proprio per il comportamento, non viaggiano compatte sul loro binario, attraversano una zona poi se ne vanno, sono un pochino più irregolari. E questo avviene con questa perturbazione”.

Si passa quindi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Partendo dalla giornata di oggi, lunedì 27 maggio, i fenomeni cominciano a essere presenti soprattutto dal pomeriggio in poi, intensi anche seppur isolati sulle zone di nord ovest, meno su quelle di nord est, le pianure orientali del nord non hanno fenomeni. Al centro e al sud c’è qualche fenomeno sull’Appennino, sull’Appennino centro meridionale, non sulle coste. C’è anche qualche fenomeno intenso nel pomeriggio, anche questa è una situazione n po' tipica, c'è stata in qualche zona anche nel corso del fine settimana. Nella giornata di domani, martedì 28 maggio, c’è un miglioramento sulle zone di nord ovest, questa perturbazione si sposta e interessa la parte centrale orientale del nord. Ma per quello che riguarda il centro e il sud si presenta con fenomeni localmente intensi, però anche questi riguardano soprattutto le zone interne. Vale a dire l'effetto di questa perturbazione al centro sud è di attivare l’instabilità nel pomeriggio sulle zone dell’Appennino, poi quando nel tardo pomeriggio queste nuvole cominciano a diminuire di intensità si allargano di solito anche verso le coste. Però eventualmente più sulla parte orientale che su quella occidentale. Sulle Isole maggiori non sono previste piogge. Arriviamo - continua l’esperto meteo - alla giornata di mercoledì 29 maggio in cui c'è questa instabilità diffusa un po' ovunque, tutto il nord, tutto il centro, buona parte del sud, ancora una volta le Isole al di fuori. In questo caso però i fenomeni intensi sono un po' più presenti al sud, al centro nord no, quindi c’è un tempo grigio con qualche pioggia, ma niente di particolarmente intenso, con quella tra virgolette variabilità che è tipica anche della stagione primaverile”.

Sottocorona conclude il suo appuntamento con un quadro delle massime previste per la giornata di oggi: “Ci sono valori di 25 gradi diffusi, interessano anche alcune zone del nord, oltre alle zone tirreniche e alle Isole. Nelle prossime 24 ore la tendenza ci mostra che abbiamo una tendenza a diminuire su gran parte del nord, in aumento sul nord ovest, perché domani migliora un poco. E scendono un poco, non sono crolli, parliamo di un grado o due in meno. Insomma l'oscillazione è quella. Al sud lo stesso, qualche piccola diminuzione, qualche piccolo aumento, più decisa la Sicilia, in cui ci sono soltanto aumenti”.