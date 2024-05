Meteo, ancora temporali. Gli esperti avvertono: ecco che tempo ci aspetta

21 maggio 2024 a

a

a

Il contesto meteorologico sarà, ancora una volta, turbolento. In altre parole, bisogna prepararsi all'arrivo di nuove piogge e di nuovi temporali. "Un breve periodo di quiete" è quello che lo scorso weekend ha fatto credere a tutti che fosse tempo di aprire le porte all'estate. All'inizio della settimana corrente, però, ha fatto capolino "un intenso fronte perturbato di origine atlantica". Configurazione, questa, che ha scatenato turbolenze. Ma cosa ci attende? Come sarà il tempo nei prossimi giorni? A diffondere le ultime previsioni è il team de ilmeteo.it .

Cambia tutto in 48 ore. Sottocorona: le previsioni aggiornate

A partire da mercoledì 22 maggio, "si prevedono alcuni mutamenti nella dinamica atmosferica", hanno annunciato gli esperti. Al Sud "è atteso un ulteriore rinforzo dell'alta pressione che garantirà una maggiore stabilità atmosferica". Al Nord e in alcune aree del Centro, in particolare lungo l'Appennino e sul distretto adriatico, l'atmosfera rimarrà "instabile a causa della persistenza di un regime ciclonico che faciliterà lo sviluppo di ulteriori temporali", soprattutto durante le ore più calde della giornata e nel corso di quelle pomeridiane. Un dettaglio che non passa inosservato riguarda le temperature. I meteorologi, infatti, segnalano una "generale ripresa".