MeteoGiuliacci, "quando arriva il caldo vero": la data della svolta da Nord a Sud

Il meteo in Italia è ancora caratterizzato da una persistente instabilità, seppur differenziata sulle varie regioni. Ma quando arriverà il caldo "vero" in tutto il territorio nazionale? A Fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze per i prossimi giorni sono gli esperti di MeteoGiuliacci . Ebbene, in un'analisi pubblicata sul sito viene spiegato che "l'arrivo dell'Estate si farà attendere, perché il tempo sarà incerto ancora per i prossimi 7-10 giorni". Ma è solo questione di tempo. "Il caldo estivo potrebbe farsi attendere fino all'inizio del mese" di giugno, fa sapere Davide Santini, perché nei prossimi giorni l'Italia sarà ancora divisa in due, con il Sud che godrà dell'influsso dell'anticiclone mentre al Centro e al Nord ci saranno temperature più basse e instabilità.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nell'intero territorio nazionale già a fine maggio. Cosa ci spetta per il mese di giugno? È ancora presto per fornire delle previsioni, tuttavia gli esperti ricordano alcune tendenze che caratterizzano solitamente questo periodo dell'anno. Il prossimo mese "è noto per portare il primo caldo rovente improvviso, prima dell'instaurarsi del regime estivo di stabilità atmosferica", si legge sul sito. La prima "fiammata" potrebbe arrivare relativamente presto al Sud, già nei primi dieci giorni di giugno, per un termometro da estate piena al Nord potremmo dover aspettare la metà del mese.