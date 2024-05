Meteo, cambia tutto in 48 ore. Sottocorona: le previsioni aggiornate

21 maggio 2024 a

Che tempo farà nelle prossime 48-72 ore? Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona, nel Tg La7, mostrano una situazione in divenire. Le nuvole che stanno interessando il nord e parte del centro fanno parte di una struttura che "si sta spostando verso est", spiega l'esperto martedì 21 maggio. Nuvolosità che porta precipitazioni: "Al mattino e nel pomeriggio molto intense e abbondanti sulla parte centro orientale del Nord", ma la situazione va verso un'attenuazione nel corso della giornata.

Un inizio di settimana burrascoso, Sottocorona avvisa: "Maltempo forte"

Mercoledì 22 maggio resta "una instabilità molto isolata con fenomeni" locali al nord e in particolare al nord-est, deboli piogge al centro e precipitazioni quasi assenti al sud. Insomma, il maltempo è in attenuazione mentre giovedì 23 maggio questa "residua instabilità isolata e sporadica" resiste sulla Penisola, ma per l'appunto le piogge saranno manifestazioni isolate "la situazione tende a essere decisamente più tranquilla e più stabile". Per quanto riguarda le temperature, spiega Sottocorona, le minime di questa mattina non sono particolarmente basse.