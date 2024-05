Meteo, l'allerta di Paolo Sottocorona: "Cosa parte dalla Sardegna"

17 maggio 2024 a

a

a

Il peggio sembra essere alle nostre spalle. Ma Paolo Sottocorona mette in guardia su nuove perturbazioni che potrebbero arrivare sull'Italia centrale dalla Sardegna. Ma vediamo nel dettaglio quando dobbiamo aspettarci piogge e dove.

“Ecco perché ci sono le alluvioni da record”. Sottocorona rivela la vera causa

"La circolazione meridionale si allontana un po' verso est ma qui problemi non ce ne sono stati. Al nord, invece, ma al momento le nuvole si sono comunque attenuate. Venerdì sarà una giornata decisamente diversa da ieri. Sono previste ancora precipitazioni ma quelle consistenti sono sempre più sporadiche. L'effetto diretto delle piogge non ci sarà ma restano quelli indiretti. Sulle altre regioni ampie zone di sereno o poche nuvole. Sabato torna qualche pioggia debole al centro e al sud peninsulare. Al nord qualche precipitazione c'è ma qui sono veramente molto, molto deboli quindi quelle consistente sono quasi del tutto sparite. Arriviamo alla giornata di domenica con il nord che ha sempre meno piogge deboli ma c'è questa fascia che parte dalla Sardegna e attraversa il Tirreno, prende le zone del centro e, in parte, quelle meridionali con fenomeni che sull'Appennino possono essere anche intensi fra Umbria, Lazio e Abruzzo. L'estremo sud, invece, assolutamente senza precipitazioni. Le temperature minime hanno avuto qualche calo al nord dove la situazione era ben diversa