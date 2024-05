Meteo, "48 ore di maltempo forte": Sottocorona avvisa. Ecco dove e quando

15 maggio 2024 a

La perturbazione, il cui arrivo era stato anticipato già nei giorni scorsi, "si è avvicinata". Parola di Paolo Sottocorona che, come ogni mattina, ha raggiunto il centro dello studio di Omnibus e ha diffuso le ultime previsioni. A essere interessato "pesantemente" da questa variazione delle condizioni meteorologiche sarà il Nord. Minori conseguenze per il Centro e per il Sud. Tuttavia, sullo Stretto di Sicilia c'è "una zona nuvolosa che viene dall'Africa, sicuramente calda, che speriamo dia qualche pioggia". Speranza, questa, spenta dal modello che oggi non suggerisce pioggia. "Lo stesso vale per il resto del Sud e per gran parte del Centro. Al Nord c'è forse la giornata peggiore. C'è questa zona che prende Trentino, Veneto. Zone gialle e rosse che significano maltempo molto forte", ha spiegato.

Se guardiamo alla giornata di domani, invece, il maltempo "continua ad attenuarsi sulle zone di Nord-Ovest". Nella parte orientale e in parte dell'Emilia Romagna, invece, "ancora precipitazioni abbondantissime". "Maltempo ancora molto forte per 48 ore", ha precisato Sottocorona. Marche, Umbria e Toscana verranno bagnate solamente da qualche pioggia. Sul resto del territorio italiano "essenzialmente nulla". Venerdì, poi, il cambio di passo: "Attenuazione forte del maltempo, che lascia però qualche traccia ancora sul Friuli Venezia Giulia e sull'alto Veneto", ha aggiunto. Per quanto riguarda le temperature, esse sono relativamente alte ma in linea con la stagione corrente.