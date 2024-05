Meteo, “situazione pesante e intensa”. Sottocorona spaventa gli italiani

16 maggio 2024 a

Nonostante si sia superata la metà di maggio parte dell’Italia è stata messa in ginocchio dal maltempo e dalle piogge. Ma ci sarà un miglioramento? L’aggiornamento sul meteo è fornito da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata del 16 maggio di Omnibus e traccia un quadro della situazione: “La struttura complessiva delle nuvole di quella perturbazione che è entrata nei giorni scorsi, soprattutto al nord, sembra aver perso molta della sua forza. Però in realtà i modelli ci dicono che ancora abbiamo 24 ore in cui la situazione sicuramente potrebbe essere ancora molto pesante, molto intensa”.

L’esperto meteo passa poi alle previsioni giorno per giorno: “La previsione della giornata di oggi, giovedì 16 maggio, dice che al sud vengono segnate proprio debolissime piogge, soprattutto tra Sicilia e sud peninsulare e lì le piogge servivano quindi poche che siano sono benvenute. Al nord c'è una zona fra Piemonte e Lombardia, e soprattutto quella di nordest, dove sono previsti fenomeni ancora molto intensi, tenderanno ad attenuarsi perché la situazione cambia, però ancora per oggi sicuramente l'allerta va mantenuta. Poi, appena passato l'Appennino settentrionale, si arriva in Toscana qualche pioggia debole, Umbria, Marche, ma da qui in giù fenomeni da destare attenzione o preoccupazione sicuramente non ci sono. Nella giornata di domani, venerdì 17 maggio, l'attenuazione c’è. C’è ancora qualche fenomeno tra Piemonte, alta Lombardia, il nordest, ma anche delle belle schiarite in Pianura, quindi tempo sicuramente su un altro livello. Al centro e al sud ampie zone di sereno e poche nuvole. Nella giornata di sabato 18 maggio c'è di nuovo qualche incertezza al sud, incertezza nel senso che ci potrebbe essere qualche pioggia in Calabria, sulla parte ionica, il modello ci indica anche qualche fenomeno un po' più intenso, però nel complesso sono fenomeni piuttosto deboli, piuttosto blandi. Anche al nord, in Piemonte, qualche precipitazione isolatamente moderata c’è, ma è proprio un altro piano”.

Sottocorona conclude il suo appuntamento quotidiano con un focus sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente rappresentano la situazione. Al nord, ma anche in Toscana, i valori sono relativamente bassi, non freddo ma sicuramente valori molto contenuti. Poi al centro e al sud invece andiamo su temperature più cariche, addirittura sulla Puglia si potrebbero toccare i 30 gradi. In maniera isolata però i valori sono decisamente elevati. La tendenza nelle prossime 24 ore è di un aumento al nord, per attenuazione di questo maltempo quindi le temperature tendono a risalire, un po' in discesa al centro e al sud dove oggi, complice anche quel vento di sud-est piuttosto caldo, i valori sono piuttosto elevati. Domani si assestano e tendono stabilizzarsi tutti su valori normali per la stagione”.