Maltempo, Sottocorona e la causa delle alluvioni record: “Perché c'è tanta pioggia”

Le immagini delle alluvioni in Lombardia sono sotto gli occhi di tutti. A cercare di dare una spiegazione sui nubifragi è il meteorologo Paolo Sottocorona, che al Tg La7 ha spiegato come e perché sta cambiando il ciclo della pioggia con eventi disastrosi, anche in regioni desertiche: “Sono stati battuti dei record nelle ultime ore per quanto riguarda le quantità di precipitazioni? - si domanda Sottocorona -. Sì. È normale? Lo sta diventando, lo sta diventando perché una volta i record duravano cinquant'anni, settanta, cento, centocinquanta. Adesso durano un anno, due anni. Perché? Perché un pianeta che si riscalda ha anche gli oceani più caldi, il che significa che evapora più acqua e tanto vapore vapore acqueo significa tante nuvole. Tante nuvole significano tanta pioggia”.

“Abbiamo visto - prosegue l’esperto nel video - piogge e alluvioni nelle zone desertiche, nel Sahara, nello Yemen, a Dubai due volte nel giro di tre mesi. Alluvioni dove l'acqua non c’era. È qualcosa che è cambiato? Certo, è cambiato il meccanismo e questo meccanismo ha a che fare con quantità di pioggia molto più elevate di prima. In alcune zone non piove, in altre piove troppo”. “È il cambiamento climatico, bellezza”, la chiosa di Sottocorona, che riadatta la storica citazione de L'ultima minaccia, il film del 1952 diretto da Richard Brooks (“È la stampa bellezza, la stampa, e tu non ci puoi far niente, niente!”).