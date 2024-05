Meteo, Italia "in bilico". Sottocorona: cosa cambia nelle previsioni

11 maggio 2024 a

Ampie zone di sereno macchiate solo da qualche nuvola sulle zone alpine e prealpine, con possibili, debolissime precipitazioni nel pomeriggio. Queste le previsioni meteo di sabato 11 maggio da parte di Paolo Sottocorona, nel Tg di La7. Insomma c'è ancora qualche "strascico" dell'instabilità che ha interessato il sud nei giorni scorsi. Tanto che non si esclude qualche precipitazione molto isolata nella Sicilia Orientale e su parte della Calabria.

Occhio al weekend, dove resiste la pioggia: le previsioni di Sottocorona

Domenica 12 maggio, però, "abbiamo il ritorno di qualche nuvola" sulle pianure del nord e su alcune zone del centro, "qualche fenomeno sull'Appennino centro meridionale e poi i fenomeni sulle zone alpine e prealpine che diventano un po' più consistenti soprattutto sulla parte occidentale", spiega il meteorologo. Tutti indizi che qualcosa sta iniziando a cambiare. Al sud, invece, "gli effetti di questa instabilità residua sono completamente passati". Lunedì 13 maggio la situazione cambia poco: ci saranno fenomeni più presenti sul Piemonte e "non soltanto sulle zone alpine e prealpine, ma in qualche caso anche in pianura". Ma "è ancora una situazione un po' in bilico", commenta Sottocorona.