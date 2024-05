Meteo sabato e domenica, le previsioni di Sottocorona: dove resiste la pioggia

10 maggio 2024 a

a

a

Sempre meno nuvole sull'Italia. Dalle previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7, nel corso del Tg di venerdì 10 maggio, emerge un tempo in miglioramento anche se non mancano zone in cui persiste la pioggia. Le nubi "al nord sono più scure, significa che sono basse e di scarsa consistenza, tuttavia riescono a dare qualche pioggia fra Piemonte e Lombardia", spiega il meteorologo. In ogni caso "il tempo tende a diventare sempre più sempre più stabile e al momento anche al sud di piogge ce ne sono poche".

Giuliacci spiazza tutti: "Il caldo? Aspetta e spera". Quanto dureranno le piogge

Nelle prossime 24 ore è attesa qualche debole precipitazione solo sulle zone alpine e prealpine, sul basso Tirreno, parte della Calabria e della Sicilia e sul basso Lazio. Sabato 11 maggio l'alta pressione diventa sempre più protagonista, restano i fenomeni pomeridiani, sempre più isolati e sporadici. Domenica 12 maggio "torna qualche nuvola", annuncia Sottocorona che tuttavia fa sapere che non sarà nulla di intenso. Sulle zone alpine e prealpine le precipitazioni residue si allargano un poco, "quindi un certo segno di cambiamento c'è", spiega l'esperto. Per quanto riguarda le temperature le minime di questa mattina stanno continuando a salire: "Sono su valori assolutamente normali per la stagione", spiega Sottocorona.