Meteo, sorpresa di Giuliacci: "Al di sopra della norma". Che tempo ci aspetta

Che fine settimana ci attende? Dopo qualche giornata di pioggia e, in qualche caso, di veri e propri temporali improvvisi, pare che il sole sia pronto a brillare più che mai. In collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino, Andrea Giuliacci ha diffuso le ultime previsioni meteo. Un weekend "bello" in gran parte d'Italia è quello che l'esperto ha anticipato ai telespettatori. "Tanto sole e pochi temporali" sono gli elementi che ha scelto per spiegare che tempo dobbiamo aspettarci.

Le temperature saranno "al di sopra della norma", ma non ci saranno "eccessi". Il che vuol dire che all'orizzonte si delineano ore di clima per lo più primaverile. Il motivo? La presenza dell'alta pressione "che tiene lontane le nuvole e le piogge". "Le temperature massime saranno quasi dappertutto tra i 22 e i 27 gradi. Tutto nella norma, ma senza particolari fughe verso l'estate", ha continuato il meteorologo. Ma non bisogna creare false speranze. Dalla prossima settimana, infatti, "l'Italia sarà divisa in due dal tempo. Temperature primaverili al Nord, tanto soli e picchi fino a 30 gradi al Sud", ha concluso Giuliacci.