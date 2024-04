Meteo, è già addio al caldo. Giuliacci: quando arriva la pioggia

06 aprile 2024 a

Il caldo portato dall'anticiclone africano è il protagonista indiscusso del meteo di sabato 6 e domenica 7 aprile. Ma occhio ai prossimi giorni perché la situazione atmosferica può cambiare sensibilmente, almeno in alcune regioni d'Italia. La domanda è: quando torna la pioggia? A fornire le ultime previsioni del tempo e tendenze per i prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci. Un articolo del sito MeteoGiuliacci spiega infatti che i modelli previsionali "già indicano la data del prossimo peggioramento del tempo".

Lunedì 8 aprile non ci saranno scossoni, con sole e alte temperature ancora protagonisti. Tuttavia l'anticiclone inizierà a indebolirsi mentre dalla Spagna si avvicinerà una perturbazione atlantica. Già dall'inizio della settimana, dunque, nella serata di lunedì potremmo avere "le prime piogge al Nordovest". Tuttavia si prevede che la perturbazione "rimarrà ai margini dell’Italia, scivolando lentamente verso sud. Questo significa che solo alcune regioni verranno interessante dalla fase di maltempo", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci.

Tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile avremo ancora piogge al Nordovest e possibili precipitazioni in Toscana, Lazio e Sardegna. Giovedì 11 aprile, "prima di allontanarsi verso il Nord Africa, la perturbazione porterà le sue ultime piogge su Sicilia e Sardegna". In questo periodo, inoltre, l'aria più fresca della perturbazione porterà via il caldo anomalo di questi giorni.