Meteo, l'anticiclone Narciso prende alla sprovvista: "Forte caldo come a giugno"

Arriva Narciso, un potente anticiclone di origine africana che porterà sulla nostra penisola un'ondata di caldo e una piacevole stabilità del tempo. Ad annunciarlo è il team de ilmeteo.it , che nell'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito ha azzardato un paragone con le temperature del mese estivo di giugno. Partendo dall'analisi di un contesto più ampio, quello europeo, gli esperti hanno spiegato che sul bacino del Mediterraneo "si sta espandendo un vasto promontorio anticiclonico di origine africana, che si estende dal cuore del Sahara verso Nord" e che colpirà non solo l'Italia, ma anche la Spagna orientale, la Francia e la Germania. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa configurazione atmosferica?

A partire da oggi e per tutto il weekend, Narciso è foriero di buone notizie. Ecco infatti un netto cambio di passo. Che vuol dire? Via i giacchetti e gli ombrelli perché "un calore decisamente inusuale per il periodo, con temperature estremamente elevate" saranno i fattori dominanti delle prossime ore. Atteso, per la giornata di oggi e per quella di domani, domenica 7 aprile, un "tempo stabile, soleggiato e caldo in quasi tutto il Paese, dal Nord al Sud". Eccezione fatta per la Liguria, "dove si prevede la formazione di nebbie o nubi basse, che interesseranno principalmente le aree costiere e le adiacenti zone collinari, soprattutto nella prima parte della giornata". Ottime previsioni anche per la prossima settimana. "Contesto meteo stabile e caldo" è quello che assicurano i meteorologi, che però mettono anche in guardia gli italiani sulle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 aprile.