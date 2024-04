Meteo, “13 gradi sopra la media”. Nucleo di calore, Sottocorona: dove colpirà

06 aprile 2024 a

Che tempo farà nei prossimi giorni? Che temperature dobbiamo aspettarci? A rispondere a tutte queste domande sul meteo è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega con la puntata odierna di Omnibus per fare un punto della situazione, a partire da una carta che mostra tutta l’Europa: “Queste carte danno le anomalie, cioè quanto siamo sopra o sotto le medie nella giornata di oggi. Tutta l'Europa centro occidentale è in una zona decisamente più calda della media e il nucleo più forte, con temperature che vanno dai 12-13 gradi sopra la media, riguarda soprattutto la Francia. Però l'Italia già comincia a essere in una zona, per la giornata di oggi, non proprio come dire rossa, ma arancione, 4-5 gradi sopra la media. Nella giornata di domani la parte calda di questa zona molto più calda si sposta anche piuttosto velocemente, verso est, quindi l'Italia entra pienamente in questa situazione in cui teoricamente ci sarebbero temperature 10, 12, 13 gradi sopra la media. Siccome si raggiungeranno temperature, soprattutto le massime elevate possono andare anche oltre i 25 gradi questo nel fine settimana, poi già qualcuno ha sparato di 30-32, insomma come al solito parliamo di quello che succede in Italia, quello che succede in un punto, in una zona dell'Italia magari per due minuti non ha senso, non significa niente dal punto di vista meteorologico. Questo perché - prosegue l'esperto meteo - ogni tanto ‘Ah ma nella mia macchina segnava 42’, sì la vostra macchina, che sta al sole sull'asfalto arroventato. Però è interessante la tendenza perché saltando a lunedì e in mezzo martedì, continua a muoversi velocemente, questi cambi rapidi di masse d'aria fra quelle calde e quelle fredde sono anche queste caratteristiche di un tempo diverso rispetto a quello di qualche decennio fa, l'Italia resta in una zona calda ma meno. Quindi avremo le giornate più calde probabilmente domenica e lunedì, martedì già le cose tornano un po' verso la normalità. La normalità ormai è essere un po' sopra la media, queste medie ovviamente sono quelle fatte sul lungo periodo”.

Dopo aver tracciato il quadro di un imminente caldo sopra media Sottocorona si concentra sulle previsioni meteo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, sabato 6 aprile, ci aspetta qualche nuvola al nord, l’avvicinarsi di qualche nuvola da ovest, che ancora non dovrebbe entrare. Domani, domenica 7 aprile, qualche nuvola entra, perché nord e centro hanno soprattutto questo grigio, possono essere a volte anche nuvole molto sottili, quindi non cambiano il tipo di tempo in grande, poi certo il cielo più sereno c'è al sud. Poi arriviamo alla giornata di lunedì 8 aprile in cui ancora ci sono queste nuvole che passano, poi ci sono delle schiarite poi ce ne sono altre che arrivano, quindi qualche passaggio di nuvola c’è, ma di piogge direi che non se ne parla proprio”.

Infine un nuovo approfondimento delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Al nord siamo intorno ai 20 gradi, al centro e al sud siamo indicativamente sui 24, 25, 26 gradi, quindi giornata che tende a essere calda. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è ancora in aumento. Ecco il picco, in forte aumento anche al nord, moderato l'aumento al centro sud dove già però i valori sono più elevati. Quindi - chiosa Sottocorona - ancora un paio di gradi più o meno fra sabato e domenica dovrebbe salire”.