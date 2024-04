Meteo, "grande nube di sabbia del Sahara" verso l'Italia: dove e quando arriva

05 aprile 2024 a

Le ultime previsioni del tempo non fanno registrare solo un innalzamento progressivo delle temperature ma anche un fenomeno atmosferico particolare e in genere poco frequente ma che abbiamo visto nelle scorse settimane sui nostri cieli. "Una vasta nube di polvere dal Deserto del Sahara è in arrivo nuovamente sull'Europa e sull'Italia, già nei prossimi giorni", avverte IlMeteo.it . Insomma, il cielo tornerà a tingersi di giallo come nel weekend di Pasqua.

Tutta colpa delle correnti nordafricane che arriveranno sull'Europa per effetto della spinta dell'anticiclone che contrasta un "potente ciclone al largo delle Isole Britanniche", spiegano gli esperti. Il pulviscolo desertico si andrà così a occupare le quote più elevate dell'atmosfera a partire da sabato 6 aprile. In particolare sul centro-nord. La sabbia del Sahara potrebbe inoltre essere portata a terra dalle piogge attese nel corso della prossima settimana.

Come detto a Sud dell'Italia insiste un forte anticiclone africano, denominato Narciso, che sta provocando temperature "estreme" in Nord Africa, riporta IlMeteo.it, con valori oltre i 45 gradi. "circa di 10-12°C in più rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo dell'anno" e picchi da record come di 48,5°C registrati in Mali.