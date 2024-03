Meteo di Pasqua, Giuliacci fa tremare tutti: possibili piogge e giù i termometri

09 marzo 2024 a

Che tempo farà a Pasqua 2024? L’aggiornamento sul meteo di domenica 31 marzo è fornito dal colonnello Mario Giuliacci, che certamente non fa felici gli italiani che volevano godersi il lungo weekend di festa: “E’ probabile che anche nella seconda parte di marzo l'alta pressione continui a tenersi a distanza dalla nostra Penisola, rendendo perciò difficili i lunghi periodi di tempo stabile e soleggiato. Gli scenari sembrano escludere una fuga verso la primavera inoltrata, ma lasciano comunque spazio alla possibilità che durante il periodo di Pasqua si presentino delle fasi soleggiate. Ci sarà una fase ancora tipicamente atlantica, in cui le piovose perturbazioni provenienti dall'Oceano continueranno ad attraversare con regolarità il Mediterraneo incrociando sul loro percorso anche la nostra Penisola”.

Ed ecco la sentenza del meteorologo: “È quindi probabile che, come del resto sta avvenendo in questa prima parte di marzo, anche durante il periodo pasquale si alternino giornate nuvolose e piovose ad altre più soleggiate e stabili. La vera sorpresa – si legge su meteogiuliacci.it - potrebbe arrivare dalle temperature, che in base agli ultimi aggiornamenti potrebbero risultare al di sotto della norma, specie al Nord, con nevicate previste sulle Alpi”. A fine mese non sarà ancora tempo di riporre gli abiti invernali negli armadi.