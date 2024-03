Meteo, che tempo ci aspetta? Giuliacci: "Ombrello a portata di mano"

08 marzo 2024 a

A Pomeriggio Cinque, il programma che va in onda tutti i giorni su Canale 5, spesso la conduttrice Myrta Merlino ritaglia uno spazio della puntata per lasciare la parola a un meteorologo. L'obiettivo è ovviamente quello di aggiornare i telespettatori sulle ultime previsioni meteo. Alla fine dell'ultimo appuntamento della trasmissione, Andrea Giuliacci si è collegato con lo studio e ha chiarito fin dalle prime parole che dobbiamo aspettarci un assaggio di primavera. Sole e clima mite? No. "Il consiglio è di tenere l'ombrello a portata di mano", ha detto l'esperto sorridendo.

"Questa è la primavera: questa grande mutevolezza del tempo è tipica della primavera. Nel fine settimana ci accompagnerà, da nord a sud, in tutta l'Italia", ha continuato Giuliacci. Il motivo di tale affermazione? "Continuerà il viavai di perturbazioni atlantiche. Via una, ecco che subito ne arriva un'altra. Durante il fine settimana pioverà, si alterneranno momenti piovosi e momenti in cui invece il tempo sarà asciutto", ha spiegato. "Tra le nuvole farà capolino anche un po' di sole, ma l'ombrello tornerà utile praticamente dappertutto. Continuerà a cadere la neve, anche abbondante, sulle Alpi. Ci saranno momenti ventosi. Domenica soffierà forte il vento, al Centro e al Sud", ha concluso il meteorologo.