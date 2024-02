Sanremo 2024, caso televoto in finale: "Impallato", la protesta degli artisti

10 febbraio 2024 a

Finale movimenta al festival di Sanremo 2024 : dopo le polemiche sulla vittoria di Geolier alla serata dei duetti e per il primo posto nella classifica perovvisoria dell'ultima serata, scoppia il caso del televoto. Le proteste piovono dagli utenti di X, l'ex Twitter,: sono in molti a scrivere che «si è impallato». Anche due artisti in gara, Irama e Ghali, riportano nelle loro storie Instagram un malfunzionamento dei sistemi.

Il problema segnalato sui social è che non arriva la conferma del voto. Tra gli utenti più attivi anche Selvaggia Lucarelli che scrive: «Comunque il televoto è impallato e non arrivano messaggi di conferma». Amadeus interviene in diretta dicendo che il problema è un numero eccezionale di votanti che sta creando qualche intasamento. E sui social c’è anche chi, cavalcando la polemica su Geolier, scrive: «Gli hacker di San Gennaro hanno impallato il televoto».

«Mi segnalano che ci sono dei problemi nel televoto. È dovuto al fatto che c’è un numero eccezionale di votanti come non si era mai registrato. Per cui state tranquilli e continuate a votare», dice Amadeus nella diretta di sabato 10 febbraio dal palco dell'Ariston tranquillizzando gli utenti sul regolare funzionamento del televoto dopo che sui social si era diffuso un allarme.