Sanremo 2024, "alle Europee...": zampata politica di Fiorello

10 febbraio 2024 a

a

a

Con l'Inno nazionale parte la serata finale del Festival di Sanremo 2024, la quinta e (forse) ultima targata Amadeus. Nel ruolo di co-conduttore, anche se spesso e volentieri sovrasta il direttore artistico, è Fiorello che esordisce con un mash up tra Michael Jackson e Domenico Modugno in ’Vecchio Frac’. Vestito con un frac profilato di led fosforescenti, lo showman ha cantato accompagnato dai Light Balance, compagnia ucraina di Kiev celebre nel mondo. «Per fare questo numero sono stato in carica tutto il pomeriggio», scherza. Poi uno scambio di battute con Amadeus sulle clamorose percentuali di ascolto del festival: «Tu col 67% sei non un partito politico ma un’intera coalizione da solo. Questo vince le europee e si prende l’Eurofestival», dice tra le risate della platea.

"Rigurgito antinapoletano". Geolier, la bordata di De Magistris

Immancabile l’ironia sul ’non’ sesto festival di Ama: «Amadeus ha bisogno di riposo», dice Fiore. Poi si rivolge al figlio del conduttore, seduto in prima fila: «Io penso a José, sono cinque anni che sei lì. Gli italiani ti hanno visto crescere su quella sedia. L’anno prossimo che farai? Ti tocca andare a scuola. Immagino il professore: José Sebastiani, con il codice 01....». Infine, Fiorello si congeda per andare a cambiarsi. «Vado -dice ironizzando sulla lunghezza della serata- perché qui quando l’ultimo ha finito di cantare, il primo è già in tournée».

"Sfida a due": la sentenza dei bookmaker. C'è l'incognita Annalisa

La serata si è aperta con i fischi fragorosi dell’Ariston che non gradisce i vertici della classifica frutto dei voti della sala stampia, del televoto e delle radio. Nel mirino ancora il primo posto di Geolier davanti a Mango e Annalisa. Amadeus stavolta reagisce e chiede «rispetto» per l’esito del voto. «Capisco e fa parte della storia di Sanremo. È un po' come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, vi prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo di rispetto pr tutti e 30 i cantanti», afferma Amadeus che "zittisce" chi dal pubblico insiste con i buuu e i fischi.