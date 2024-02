Sanremo 2024, Dargen D'Amico bacia Mara Venier: "Lino Banfi!". Social impazziti

10 febbraio 2024 a

a

a

Bacio sulla bocca tra Dargen D'Amico e Mara Venier. Durante l'esecuzione del suo brano 'Onda alta', il rapper milanese ha raggiunto la conduttrice in prima fila, dandole un bacio sulla bocca. Conclusa la canzone, l'artista ha chiesto al conduttore Amadeus di poter dare i fiori alla padrona di casa di Domenica In. Sceso di nuovo in platea, il cantante ha nuovamente baciato sulle labbra la conduttrice. Il motivo? Facile da intuire. Ormai da qualche anno i concorrenti in gara cercano di far guadagnare punti a chi li ha selezionati per la loro squadra al FantaSanremo, il popolare fantasy game. La scena ha sicuramente catalizzato l'attenzione dei telespettatori, ma un dettaglio non è passato inosservato ai più attenti.

La faccia di lino Banfi pic.twitter.com/sHxoc5b7nD — Into Chaos ️ (@capatoast1) February 10, 2024

Sui social tantissimi utenti hanno iniziato a ripostare screenshot del video, puntando nella didascalia sulla presenza di Lino Banfi. L'attore, anche lui seduto in prima fila, quando Dargen D'Amico ha baciato Mara Venier, ha corrugato la fronte ed è sembrato perplesso. Molti i commenti divertiti lanciati su X. "L'entusiasmo di Lino Banfi in prima fila" o "Perché lo guarda in quel modo", hanno scritto. Il nome del nonno d'Italia è infatti schizzato in alto tra i trending topic.