Roberto Saviano stecca sui fischi a Geolier: Sanremo per attaccare Meloni

Sul "caso Geolier" si tuffa Roberto Saviano che sfrutta la polemica sanremese per dare addosso, neanche a dirlo, al governo di Giorgia Meloni e alla maggioranza di centrodestra. La solita canzone, mai così stonata, è contenuta in un video che lo scrittore di Gomorra ha affidato a Facebook. Si parla naturalmente dei fischi che il pubblico in sala al Festival di Sanremo., al teatro Ariston, ha riservato al rapper napoletano vincitore della serata dei duetti. Sentite qua: "Geolier è stato molto votato? E quale sarebbe il problema? State forse pensando al complotto dei napoletani? Eddai, vi siete presi tutto quello che potevate, con il criterio della spesa storica avete di fatto reso impossibile ogni crescita e miglioramento al Sud - prosegue . Oggi con l’autonomia differenziata si realizzerà, per legge, la rimozione della Questione meridionale: e rompete le scatole a Geolier?", afferma.



"Ma truateve na fatica, perché quella che avete vi lascia troppo tempo libero da sprecare in fesserie - continua nel post che accompagna il video - La Rai di governo, poi, ha cercato di rendere Sanremo il più sterile possibile e invece l’arte è arte, e ha saputo trovare la via per mostrare il Paese, quello vero", scrive poi Saviano in un ragionamento che mette insieme dissenso, censura, odio anti-meriidionale e attacchi al centrodestra nei fischi a un cantante.