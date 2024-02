Meteo, "la nevicata più intensa": Giuliacci spiazza tutti. Ecco dove e quando

09 febbraio 2024 a

Da giorni si vocifera che il maltempo sia pronto a tornare. Dopo settimane di giornate soleggiate e di temperature anomale, sembra che il cambio di passo sia scritto. Pioggia e vento travolgeranno la penisola. Ma non è tutto perché pare che la "nevicata più intensa" interesserà alcune aree dell'Italia. Come scrive il team del colonnello Mario Giuliacci, infatti, "Sta per arrivare un carico davvero abbondante di neve sulle nostre montagne. Potrà arrivare localmente anche un metro di accumulo".

Non avremo un ritorno dell'inverno vero, ma la neve farà capolino. Stando a quanto si legge su meteogiuliacci.it , nel fine settimana ci sarà un netto cambiamento. "Oramai è arrivata una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico: essa, avvicinandosi al nostro Paese, richiama venti intensi dai quadranti meridionali, miti ma assai umidi che scaricano imponenti accumuli di pioggia sullo Stivale e neve sui rilievi", spiegano gli esperti.

"Termicamente, Febbraio sarà un altro mese sopra media, ma almeno pluviometricamente speriamo che risulti piovoso", continuano. Quali sono le date da segnare sul calendario? "Entro la fine dell'evento, ovvero Domenica 11 nel primo pomeriggio, sulle Alpi Centrali lombarde ci aspettiamo fin oltre 1 metro di neve fresca sopra i 2000 metri sui versanti esposti a sud", affermano i meteorologi. Sull'Appennino centro-settentrionale, invece, "la dama bianca accumulerà bene solo sopra i 1600-1800 metri, imbiancando le principali vette".