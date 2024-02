Meteo, Giuliacci: “Sconquasso atmosferico molto intenso”. Le conseguenze

08 febbraio 2024 a

a

a

“Ecco un notevole cambiamento, uno sconquasso atmosferico piuttosto intenso”. E’ così che Mario Giuliacci anticipa le previsioni meteo dei prossimi giorni. A provocare il repentino ritorno di pioggia e nevicate sarà un fronte perturbato. Quali sono le conseguenze? Ecco l’analisi del meteorologo: “Si prevede una diminuzione significativa delle temperature, ‌che potrebbe essere definita come un vero e proprio crollo termico. In ‍alcune aree, infatti, si potrebbe assistere a una perdita di 8-10 gradi rispetto alle temperature attuali. Il calo delle temperature sarà causato da un flusso di aria fredda di ‌origine nord atlantica.‌ Questo porterà con sé freddo polare-marittimo, determinando una riduzione sostanziale delle temperature. Si tratterà di un ​ritorno ​alla normalità stagionale, dopo un periodo caratterizzato da ‌anomalie termiche dovute al dominio dell’anticiclone africano”.

"Dove arriva la neve". Meteo, Giuliacci: ne cadrà tanta

Inoltre lo scenario può ulteriormente inasprirsi, con buona pace di chi non ama il freddo. Il sito meteogiuliacci.it lancia la propria previsione: “Sebbene ‍al momento non sia prevista un’irruzione artica, non si esclude ​che in​ futuro possano verificarsi eventi climatici più intensi, come del freddo tardivo. Ma in generale nei prossimi giorni l’Italia assisterà a un cambiamento del meteo assai significativo”. “Venti forti, piogge intense, nevicate abbondanti e clima più freddo”, ecco la sintesi del colonnello su ciò che attenderà gli italiani nei prossimi giorni.