Meteo, perturbazione e alta pressione. Sottocorona: "Altalena di nuvole"

Paolo Sottocorona si è collegato, come ogni mattina, dallo studio di Omnibus, programma di approfondimento giornalistico, e ha diffuso le ultime previsioni. All'orizzonte nessun cambio di passo netto: questo è quanto si deduce dal bollettino meteo. "Siamo ancora alle prese con qualche nuvola, oltre questo non c'è", ha premesso l'esperto. Poi ha continuato, riallacciandosi a quanto già detto ieri sulla perturbazione: "Questa perturbazione, con la parte meridionale, ha attraversato le nostre regioni e al Nord riusciva a dare ancora qualche pioggia. Poi l'alta pressione ha avuto la meglio".

Ma che tempo ci aspetta? Il meteorologo ha assicurato che nella giornata di oggi, così come è accaduto nei giorni scorsi, si registrerà "qualche nuvola, gli ultimi strascichi della perturbazione". "Ha perturbato poco, ma così si chiama", ha scherzato. Il tempo, quindi, "torna in prevalenza sereno, poco nuvoloso al Centro e al Nord". Per domani, invece, è prevista questa "altalena di nuvole" sulle aree alpine e sulla Liguria. Le piogge, "possibili ma non probabili", saranno leggerissime.

"Ampie schiarite" al Centro e al Sud. Domenica, infine, "qualche nuvola in più sui versanti tirrenici, sull'Appennino settentrionale". Ma poche precipitazioni, ha aggiunto Paolo Sottocorona. Per quanto riguarda le temperature, poi, quelle minime saranno "sempre su livelli relativamente basse". Poi, durante il giorno, "sopra media", ha concluso il meteorologo.