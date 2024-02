Meteo, l'allarme di Giuliacci: "La situazione è gravissima"

01 febbraio 2024 a

a

a

L'inverno 2024 passerà sicuramente alla storia come uno dei più caldi. Ma se tutto ciò potrebbe sembrare un elemento positivo, in realtà niente è più lontano dalla verità. Ne parla il colonnello Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it , dove, a fronte del clima insolitamente caldo delle ultime settimane, mette in evidenza i pericoli a cui si sta andando incontro.

Sblocco atmosferico dietro l'angolo, l'avviso di Giuliacci dopo l'assaggio di primavera

La mancanza di pioggia e neve è un elemento assai grave. Il cosiddetto “maltempo anticiclonico” avrà effetti nefasti su piogge, pozzi, sorgenti acquifere, colture agricole e ghiacciai. Ma non è finita qui. Tutto questo avrà forti ripercussioni anche sulla qualità dell’aria nelle pianure con livelli di smog e inquinamento che potrebbero diventare pericolosi per la salute umana.