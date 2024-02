Meteo, "effetti minimi": Sottocorona scaccia i dubbi, le previsioni del weekend

01 febbraio 2024 a

Le nuvole che stanno attraversando l'Italia al nord del centro nelle ultime ore e si stanno dirigendo verso il sud, spiega Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, nelle previsioni meteo di giovedì 1 febbraio. Ma "gli effetti sono minimi, se non per il fatto che avendo coperto un po' Il cielo in qualche caso hanno tenuto le minime un poco più alte". Le mappe mostrano una perturbazione "ancora consistente" ma che entrerà "solo parzialmente sull'Italia, con la sua parte più meridionale" che non produrrà particolari effetti. La perturbazione spinge, dunque, ma l'alta pressione che insiste sull'Italia la tiene alla larga.

Per quanto riguarda le previsioni, oggi le nubi sono attese al Sud a coprire in parte il cielo con possibili "debolissime precipitazioni", spiega Sottocorona. Venerdì 2 febbraio "questa debole presenza di nuvole scompare quasi del tutto", afferma l'esperto. Insomma, la perturbazione che sta passando "non porta conseguenze". Sabato 3 febbraio "siamo sempre alle prese con qualche nuvola" ma nulla più, spiega il meteorologo che sul fronte delle temperature afferma che sono in lieve rialzo.