Meteo, quando torna il freddo? Sottocorona, cosa ci dice il dato delle temperature

Parlare di pioggia "è una parola grossa" perché il quadro meteo di sabato 27 gennaio fatto da Paolo Sottocorona, su La7, riporta solo "qualche debolissima precipitazione che può interessare le zone tirreniche e parte del medio basso versante Adriatico". Insomma, solo "piccole incertezze" durante la giornata. La nuvolosità influenza anche le temperature. Perché le minime un giorno sono più alte e un giorno sono più basse? "Perché col cielo sereno le temperature minime scendono, ma se il cielo si copre durante la notte il salto può essere anche di quattro o cinque gradi", spiega il meteorologo prima del Tg La7.

"Quanto dura la fase di blocco". Giuliacci: adesso c'è la data

Le previsioni. Domenica 28 gennaio "non succede assolutamente nulla", nel senso che ci saranno solo "coperture del cielo, mai troppo intense". Stesso copione lunedì 29 gennaio. Insomma, "c'è un'alta pressione sull'Italia e ci rimane ancora per i prossimi giorni", conclude Sottocorona.

Dicevamo delle temperature. Le minime di questa mattina "non sono particolarmente basse", e al netto delle "oscillazioni dovute al cielo più o meno sereno", ricorda l'esperto, siamo su valori di tutto rispetto. Insomma, cieli pressoché sereni, alta pressione e mari calmi: l'inverno in questa fine di gennaio non morde.