Meteo, Giuliacci anticipa la svolta: "Il peggiore di sempre"

In questi giorni stiamo assistendo a un vero e proprio ribaltamento dell'inverno. Secondo i modelli previsionali descritti dal colonnello Mario Giuliacci sul sito mariogiuliacci.it, sulla Penisola sono in avvicinamento gli effetti dell'anticiclone delle Azzorre che porterà temperature anche di dieci gradi sopra le medie del periodo.

Si tratta di una vera e propria anomalia che vedrà raggiungere il culmine tra mercoledì 24 e venerdì 26 gennaio. In questi giorni, le temperature massime non scenderanno sotto i 10 gradi e potranno anche raggiungere picchi fino a 20 gradi. Insomma un panorama più primaverile che invernale. Tutto questo andrà avanti fino al weekend quando le temperature dovrebbero iniziare a scendere un po'. Ma se a febbraio non arriverà la svolta, l'inverno 2024 passerà alla storia come uno dei peggiori della storia.