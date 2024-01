Meteo, quando finisce il freddo. Sottocorona: "Minime sotto zero ma..."

22 gennaio 2024 a

Poche nuvole in cielo e all'orizzonte. Le ultime previsioni meteo di La7 di Paolo Sottocorona partono da lunedì 22 gennaio, giornata caratterizzata da cielo sereni in quasi tutta Italia. Fase che "ha contribuito a far scendere ulteriormente le temperature minime che almeno al centro e al sud sono spesso sotto media", spiega il meteorologo nel corso del Tg La7 e di Omnibus. Insomma, "un salto dopo essere state per settimane sopra media", dice Sottocorona.

Dall'Atlantico incombe una perturbazione che non sembra interessare l'Italia: "Si manterrà a nord e scorrerà verso est, quindi cambiamenti sostanziali non ce ne sono. Però qualche velatura del cielo ci potrebbe essere". Per oggi sono previste solo deboli piogge in alta Toscana e Liguria di levante, situazione che resta pressoché inalterata martedì 23 gennaio, quando tuttavia ci sarà qualche velatura del cielo in più. Mercoledì 24 gennaio "non ci sono neanche più queste deboli precipitazioni", spiega Sottocorona.

L'arco alpino protegge dunque l'Italia dalle perturbazioni del nord e resiste l'alta pressione. Ma quando finirà il freddo intenso di questi giorni? Le temperature d'ora in poi tenderanno a salire, spiega il meteorologo, anche se gradualmente. Le minime di questa mattina non solo al nord sono sotto zero: "Siamo ovunque decisamente sotto le medie", ricorda Sottocorona che spiega come le minime resteranno stazionarie per qualche giorno poi saliranno, mentre le massime sono già più alte di un paio di gradi.