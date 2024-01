Meteo, aria fredda e temperature giù. Sottocorona: "Lo ripeto sempre"

21 gennaio 2024 a

Come ogni mattina, domenica compresa, Paolo Sottocorona ha diffuso l'ultimo bollettino meteo. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità che va in onda su La7, il meteorologo ha chiarito che tempo ci aspetta nei prossimi giorni. Stando a un primo quadro generale, nessun cambio di passo netto è previsto nelle prossime ore. "Queste sono le pochissime piogge rimaste previste per la giornata di oggi, che riguardano sostanzialmente il Sud", ha detto indicando la mappa. "Cielo sereno al Nord e su parte del Centro", ha continuato, per poi spiegare: "il cielo sereno, con l'aria già fredda che è entrata, fa scendere ulteriormente le temperature". "Questo lo ripeto sempre, credo l'abbiate imparato", ha ironizzato l'esperto.

Domani, invece, sono attesi "grigio al Centro-Sud" e "qualche pioggia, in prevalenza debole, fra Umbria, alto-Lazio, Liguria". L'esperto, tuttavia, ha specificato: "Ben poco come quantità". Per quanto riguarda la giornata di martedì, Sottocorona non ha anticipato alcuno stravolgimento. "Al Nord c'è un po' di grigio, al Centro e al Sud qualche debolissima pioggia", ha affermato. "Giornate più grigie che altro": questa la formula usata dall'esperto per parlare del tempo che ci attende. Le temperature minime, infine, avranno "valori decisamente più bassi rispetto ai giorni precedenti".