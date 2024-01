Meteo, Mario Giuliacci anticipa la svolta: "Quando cambia tutto"

10 gennaio 2024 a

In questi giorni stiamo vivendo le conseguenze della colata artica che ha attraversato in lungo e in largo la nostra Penisola. Le ripercussioni sono le solite: pioggia, neve soprattutto al centro-sud e temperature anche più basse delle medie del periodo con picchi di -8°C nel territorio del Trentino Alto-Adige. Di tutto questo si parla sul sito meteogiuliacci.it che descrive la situazione attuale ma soprattutto ci prepara a un cambiamento climatico che sarebbe dietro l'angolo. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Freddo polare e neve, i giorni più duri. Giuliacci: dove si scatena l'inverno

A partire da lunedì 15 gennaio arriverà una fase di forte "addolcimento termico". Non sarà una fase molto intensa e prolungata ma, secondo gli esperti, una cosa è certa. In base ai modelli delle ultime stagioni meteorologiche è evidente che le anomalie calde sono molto più frequenti e intense rispetto a quelle fredde. E di tutto questo bisognerà tener conto.