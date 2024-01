Meteo, "giorni polari". Giuliacci: freddo e neve, dove si scatena l'inverno

10 gennaio 2024 a

a

a

Tanto freddo e neve in diverse regioni dal nord fino al sud. Il colonnello Mario Giuliacci presenta le ultime previsioni meteo e le proiezioni fino al 20 gennaio in un inizio 2024 che sembra partito con un piglio decisamente invernale. Dicevamo della neve. Ebbene, da giovedì 11 gennaio sono attese "deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali e sul versante adriatico dell'Appennino centro meridionale fino alla Calabria, spiega il noto meteorologo con un video sul suo canale YouTube . La situazione si manterrà fino al 15 gennaio quando sono attese nevicate di 10-15 centimetri sull'Appennino centro meridionale fino alla Sicilia settentrionale.

Arriva l'effetto "neve da Stau": dove cadranno i fiocchi

Un andamento analogo sarà quello delle temperature. "Almeno fino al 15-16 di gennaio farà freddo", spiega Giuliacci che parla di un "gennaio polare", al Nord "soprattutto tra 9 e 11 di gennaio con forti gelate al primo mattino, mentre al Centro Sud farà freddo soprattutto tra il 13 e il 14 di gennaio". La situazione cambierà intorno alla metà del mese. Tra il 13 e il 16 di gennaio, infatti, arriveranno sull'Italia gelide correnti dalla Scandinavia ma tra il 17 e 20 le temperature saranno destinate a salire per tornare a livelli medi per l'inverno. Tuttavia "intorno al 20 ci sarà un'altra fase di abbastanza fredda" ma non come il picco di questi giorni.

“Maltempo fortissimo”. Sottocorona: dove colpisce e quanto dura