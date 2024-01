Meteo, arriva l'effetto "neve da Stau": dove cadranno i fiocchi

09 gennaio 2024 a

Le ultime previsioni meteo suggeriscono l'uso di cappello, sciarpa e guanti. Il motivo? Dopo il ritorno del freddo è previsto anche il ritorno della neve. In particolar modo, sembra che i fiocchi, nelle prossime ore, potrebbero arrivare a toccare anche le pianure. "Nelle prossime ore aria sempre più fredda inizierà ad affluire sul nostro Paese provocando un crollo delle temperature. Questo favorirà l'accumulo nei bassi strati di aria gelida che rimarrà di fatto intrappolata all'interno del catino della Pianura Padana, formando quello che viene definito in gergo meteorologico Cuscino Freddo", ha spiegato il team de ilmeteo.it . Come spiegano gli esperti, inoltre, al Nord è previsto un effetto "Neve da Stau", cioè un addensamento.

Stando a quanto riportano i meteorologi del sito, l'attenzione va posta sulla giornata di martedì 9 Gennaio e alla successiva nottata, "quando il passaggio di un fronte instabile provocherà delle precipitazioni al Nordovest". Perché? "Ebbene, proprio grazie al cuscino freddo e alle temperature piuttosto basse, la neve potrà cadere fino in pianura sul Piemonte e a bassissima quota sulla Lombardia occidentale", assicura la squadra. Dove colpirà la neve? "In concomitanza con le precipitazioni più intense, la neve imbiancherà città come Cuneo, Torino, Asti, Alessandria e Biella. Entro la nottata, inoltre, non è esclusa la possibilità che i fiocchi bianchi (al più mischiati alla pioggia) possano raggiungere anche città come Pavia, Varese e Milano", si legge.