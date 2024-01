Lavoro, cala la disoccupazione: l'Istat conferma l'efficace politica del governo

09 gennaio 2024 a

A novembre il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito (-3,3%, pari a -66mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 25-34enni tra i quali invece si osserva un aumento. Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,5% (-0,2 punti), quello giovanile al 21,0% (-2,5 punti). È quanto rileva l'Istat. "A novembre 2023, prosegue la crescita dell’occupazione che, rispetto al mese precedente, coinvolge solamente i lavoratori dipendenti, saliti a più di 18 milioni 700 mila; con un aumento di 15 mila unità, tornano a crescere anche i dipendenti a termine. Il numero degli occupati – pari a 23milioni 743mila – è in complesso superiore a quello di novembre 2022 di 520 mila unità - è il commento dell'istituto di statistica - Esse corrispondono a un incremento di 551 mila dipendenti permanenti e 26 mila autonomi mentre il numero dei dipendenti a termine risulta inferiore di 57 mila unità. Su base mensile, il tasso di occupazione è invariato al 61,8%, quello di disoccupazione scende al 7,5%, mentre il tasso di inattività cresce al 33,1%".

Sale il reddito delle famiglie, scendono prezzi e tasse: promossi dai numeri

"I dati Istat sul lavoro certificano il percorso virtuoso intrapreso dal governo Meloni su impresa e lavoro. La disoccupazione scende al 7.5%, quella giovanile al 21%, aumentano i lavoratori, arrivando quasi a 24 milioni, oltre 500 mila in più rispetto il novembre 2022. Dati incoraggianti che ci spingono a proseguire sulla strada intrapresa, premiando chi lavora con il taglio strutturale al cuneo fiscale e favorendo le condizioni per chi crea lavoro. Continueremo a sostenere anche coloro che cercano di avviare o mantenere un'attività indipendente. L'obiettivo è consolidare questa tendenza positiva occupazionale e contestualmente promuovere una crescita economica stabile a beneficio di tutti il sistema Italia". Così il deputato di Fratelli d'Italia e componente delle commissioni lavoro ed attività produttive, commercio e turismo, Silvio Giovine.

"Smentiti ancora i profeti di sventura": il governo italiano esulta

Presto è arrivato anche il commento della senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Le politiche del governo sul lavoro si stanno dimostrando davvero efficaci e i risultati si vedono. Secondo i dati dell’Istat abbiamo toccato la cifra record di oltre 23 milioni e 700 mila occupati, con un aumento di ben 30 mila in un mese e 520 mila in un anno. Scende invece il tasso di disoccupazione. Questo significa che le misure varate per incentivare le assunzioni, tagliando le tasse per imprese e lavoratori, funzionano e rappresentano la spinta necessaria per il rilancio dell’economia. Per governo e maggioranza parlano quindi i fatti. Le parole le lasciamo agli altri”, ha dichiarato.