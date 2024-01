Meteo, arriva la discesa di gelide correnti artiche. Ma Giuliacci svela un particolare sulla neve

08 gennaio 2024 a

È arrivata la settimana del gelo sull’Italia dopo una perturbazione che ha coinvolto il Paese nel weekend dell’Epifania e che ora lascerà i nostri cieli. Ed è Mario Giuliacci a fare un quadro della situazione con la perturbazione che “lascia il posto alla discesa di gelide correnti artiche che si infiltreranno su gran parte del Paese, causando un abbassamento delle temperature. L'aumento del freddo si avvertirà più che altro nelle ore notturne e del primo mattino. Martedì 9 e mercoledì 10 gennaio infatti sono attese gelate diffuse, anche in pianura, soprattutto al Nord. Nelle ore pomeridiane invece il calo termico risulterà più contenuto, perché l'arrivo dell'aria gelida verrà in parte compensato da una copertura nuvolosa meno spessa e insistente, con un pallido sole invernale che riuscirà a guadagnarsi un po' di spazio”.

Visto il clima rigido e invernale ci si focalizza, sul sito meteogiuliacci.it, si dà una risposta sul arrivo della neve: “Le correnti gelide in arrivo sulla nostra Penisola porteranno un generale abbassamento delle temperature ma risulteranno piuttosto asciutte. Insomma, l'aria artica porterà un clima da neve, ma farà mancare la materia prima indispensabile per i fiocchi, le precipitazioni. Qualche pioggia e qualche nevicata non mancherà, ma si tratterà solo di sporadici assaggi”. Dove cadrà questa neve contenuta? Martedì 9 gennaio la neve imbiancherà parte del Piemonte e l’alta Lombardia. Ed in vista, per giovedì 11, c’è la previsione di una nuova perturbazione, che per il meteorologo sarà concentrata più al sud, con pioggia e neve sull’Appennino.