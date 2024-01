Oroscopo, le stelle di Branko di sabato 6 gennaio: tutti i segni

06 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 gennaio:

Ariete

Un pezzetto di carbone nella calza della Befana, giustificato dal fatto che siete stati esagerati nelle passate settimane con Marte in opposizione, ma oggi vi potete riscattare egregiamente. Luna è cambiata, dallo Scorpione vi manda il respiro della passione anche nel matrimonio, mentre Giove vigila sulla casa. Riconoscimenti professionali e possibilità fuori dall’ambiente abituale viaggi molto consigliati.





Toro

Una volta si aspettava il giorno della Befana anche per la Lotteria, mentre oggi si gioca praticamente tutti i giorni, ma se vogliamo restare fedeli alla tradizione possiamo dirvi che avete buone possibilità di vincite al gioco, in genere.Finite le Feste, di certo sarete vincenti nel lavoro e anche in affari. L’odierna Luna in opposizione è un po’ nervosa per la coppia. Dedicate più cure e attenzioni alle persone che avete accanto.





Gemelli

Non è ancora il momento ideale per grosse operazioni, ma se si presenta una sfida accettate. Questo in previsione della prossima settimana che avrà una Luna ottima per affari, 11 e 12. Gli odierni dolori alle ossa sono dovuti all’opposizione di due pianeti dal Sagittario.I repentini sbalzi d’umore stancano pure colui/colei follemente innamorato di voi. Siate romantici, ritrovate il ragazzo/ragazza di una volta, Gemelli non invecchia in amore. Marte è sexy.





Cancro

Carbone. Non preoccupatevi, ce lo siamo meritato tutti quanti, però l’amore ha ragione di rimproverarvi le tante assenze e le varie sfuriate. Oggi vi potete riscattare con una Luna scorpionica: esaltazione dell’amore fisico. Dopo le Feste, attenti alle collaborazioni e alle società, Marte inizia una specie di indagine accurata, splendida la combinazione Luna-Saturno, potrebbe anche arrivare un inatteso regalo della fortuna.





Leone

La maggioranza siete voi, nel senso che viene tutto riversato sulle vostre spalle, ma non potete certo farvi carico degli sbagli fattidagli altri. Luna scorpionica non è poi così negativa se vi consiglia di buttare fuori tutto quello che avete dentro, anche in famiglia. In casa nascono pure liete novità, per esempio gioia con i bambini, nipotini, vi pare poco? Invece, voi che ancora cercate amore state attenti, Venere radiosa vi porta un amore quasi primaverile.





Vergine

Ricca Befana. Sì, è vero che abbiamo ancora il vostro prezioso Mercurio in aspetto non molto positivo, ma il suo influsso è ormai in via di esaurimento e, in ogni caso, sono ben più forti i pianeti in Capricorno e in Toro. Fortunata, poi, la presenza della Luna nel segno dello Scorpione, unita al nuovo Marte produce una eccitante miscela per le nuove e per le vecchie coppie. Controllate la digestione e i bronchi.





Bilancia

Se doveste per caso trovare un pezzetto di carbone, è un’ingiustizia. Qualcuno nell’ambiente domestico, ma anche nel lavoro, non ha capito e non vuole capire quanto avete fatto e dato. Ma Venere vi porterà in trionfo, sarete amati come meritate, avete le capacità per affrontare qualsiasi cambiamento, non insistete con persone non alla vostra altezza. Inizia Marte negativo attenti nella attività fisica, dolori muscolari, pressione.

Scorpione

Befana armata, per così dire. Grande la forza di Marte e della Luna nel vostro segno, avete tutta l’energia e tante occasioni per ottenere successo, questi transiti toccano la vita sociale e procurano fenomeni naturali, ma sono ancheil simbolo della vostra rigenerazione. Tutta la vita è competizione, voi ne sapete qualcosa, adesso è il vostro momento. Andate solo là dove il cuore vi porta, troverete amore e passione.





Sagittario

Oggi forse la questione non si presenta, ma nei prossimi giorni non dovete prendere in considerazione le proposte che non sentite. Eccessi di entusiasmo iniziale vi hanno spesso ingannato, figuratevi ora con Saturno e Nettuno nel doppio Pesci. Ma gli altri pianeti vi amano, prima fra tutti Venere azzurra nel vostro cielo che con impazienza aspetta un principe già in arrivo. Viaggi esotici, numerosi incontri, amicizie divertenti e voi siete protagonisti.





Capricorno

Epifania nuova, diversa dagli ultimi anni, grazie a questo cielo che non ha un solo pianeta in aspetto contrastante. Passione ritrovata con Marte che si esalta nel vostro segno e in aspetto con Giove in Toro vince qualsiasi gara d’amore, lavoro, carriera. Quando il cielo è così promettente dobbiamo solo cercare di stare in forma perfetta, evitate situazioni pericolose per la salute e controllate la dieta. La fortuna al gioco è scritta in questo cielo ma questo tipo di previsioni non sono mai sicure…





Acquario

Come se avesse svotato una miniera, Luna in Scorpione, vista la massa di carbone caduta sul vostro segno viaggiatore,ma se siete in viaggio in posti lontani sentirete meno questo disturbo che si riversa più sull’ambiente circostante, nulla che possa compromettere il futuro andamento del vostro lavoro e affari. Bello il campo della vita sociale, incontri con amici, divertente un amore, ultima Befana senza Plutone nel segno ma il giorno 20 ritornerà.





Pesci

Accanto al camino in cui ardono rami di pesco, aggiungete qualche pigna e rami di pino, sentirete il profumo della Luna che dallo Scorpione vi manda doni d’amore e fortuna. È vero che Venere ostile disturba i rapporti di vecchia data, il matrimonio, ma nulla può fare contro i nuovi innamoramenti portati da… Marte, Plutone, Giove, Urano, Nettuno, Saturno! Leggermente disturbata la salute(raffreddori, ma questa Epifania è indimenticabile. Vincite.