Meteo, stop al maltempo? Sottocorona: "Non ci contate", la data da segnare

Il freddo è arrivato e bisogna fare i conti con un netto abbassamento delle temperature, ma che tempo ci aspetta? Come tutte le mattine, a diffondere il bollettino meteo in diretta televisiva è stato Paolo Sottocorona. Dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, l'esperto ha fatto chiarezza sulle condizioni meteorologiche della nostra penisola. "Farà freddo?", ha chiesto in maniera diretta il conduttore del contenitore. "Gran freddo direi di no perché queste nuvole che abbiamo visto arrivare e portare precipitazioni arrivavano dall'Atlantico e portavano aria umida ma temperata. Al Nord c'era più freddo, c'è stata anche qualche nevicata ma quantità minime", ha risposto.

Già dalla giornata di oggi si potrà notare che la fase più intensa "sembra passata". In particolar modo, "sembra scesa al Sud la parte più intensa della perturbazione". Atteso un "miglioramento al Nord". Al Centro, tuttavia, almeno in una parte della giornata, ci saranno "precipitazioni intense" e soprattutto al Sud sul versante tirrenico. Domani, invece, "questo maltempo si attenua". Questo vuol dire che troveremo "solo qualche pioggia residua, moderata al Sud e ampie schiarite al Nord e al Centro", ha continuato il meteorologo.

La situazione sarà stabile nella giornata di giovedì. Paolo Sottocorona, tuttavia, ha avvisato: "Non contate sulla giornata di venerdì perché qualcosa sicuramente ricambia". Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono "molto basse al Nord, anche sotto zero", mentre "al Centro e al Sud hanno avuto un brusco aumento", ha concluso l'esperto.