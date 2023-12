Meteo, Giuliacci: la settimana della neve anche in pianura, ecco dove

03 dicembre 2023 a

Ci siamo, quella che inizia lunedì 4 dicembre sarà una settimana all'insegna del freddo e della neve. Le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci vanno tutte in questa direzione. L'inverno parte in quarta, dunque, soprattutto al Nord. Da domani pomeriggio sono attese nevicate "fino quote molto basse su Alpi e Appennino Ligure, con la neve che si spingerà anche a quote di pianura sul Piemonte e sull'ovest della Lombardia, mentre nel resto del Nord-Ovest pioverà", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci nelle loro previsioni.

Tuttavia, la nevicata si esaurirà in 24 ore, mentre martedì 5 dicembre sono attese piogge du Emilia-0Romagna e ampie zone del Centro-Sud. I fiocchi si vedranno "fino a quote collinari sull'Appennino Emiliano". Per rivedere la neve si dovrà attendere venerdì 8 dicembre con una "nuova perturbazione che, nel corso del giorno, porterà tanta pioggia su tutta l'Italia, con nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e possibili sconfinamenti della neve, ancora una volta, sulle pianure del Piemonte". Ponte dell'Immacolata con la neve, dunque, e bagnato in molte zone. Pioverà anche sabato 9 dicembre al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna, senza neve a quote basse perché avremo temperature in risalita.