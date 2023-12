Meteo, l'aria fredda irrompe sull'Italia. Sottocorona: il maltempo colpisce tutte le regioni

03 dicembre 2023 a

Che tempo farà nei prossimi giorni? A dare la risposta ad una delle domande più presenti sulla bocca degli italiani è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega con la puntata di Omnibus per fornire le proprie previsioni. E come ogni domenica l’esperto parte con la sua analisi di alcune carte meteo dell’Aeronautica statunitense, in particolare quella delle temperature a 1500 metri: “La linea dello zero termico scende in maniera abbastanza decisa, quindi c’è dell’aria fredda che scende dal nord. Dopo altre 24 ore c’è una nuova discesa, nel giro di 48 ore va dalle Alpi alla Puglia. Quest’aria fredda entra abbastanza decisamente. Sulle Alpi iniziamo a trovare un -4 gradi a 1500 metri, significa sostanzialmente che nevica sotto i 1000 metri. La discesa di aria fredda è sicura”.

Si passa poi alle previsioni meteo giorno per giorno: “Oggi, domenica 3 dicembre, il tempo è tranquillo, con qualche pioggia moderata sul versante adriatico, qualche pioggia al sud, ma tutto piuttosto debole. Anche delle belle schiarite qui e là. Domani, lunedì 4 dicembre, comincia a vedersi qualcosa di diverso, intanto perché il cielo è più coperto e grigio, piogge al nord, al centro e al sud, deboli, giornata grigia e un po’ uggiosa. Sulla Francia fenomeni molto intensi in Costa Azzurra. E proprio nella giornata di martedì 5 dicembre rientrano in pieno sull’Italia, un peggioramento abbastanza marcato”.

Sottocorona infine si dedica ad un focus sulle temperature massime: “Si va sotto i 10 gradi non solo al nord, ma anche al centro e si affaccia anche al sud. E non solo sulle zone appenniniche, ma anche su quelle costiere. Il freddo si vede e si sente. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è di diminuzioni al sud, un po’ ferme complessivamente, addirittura ci sono forti aumenti al di là dell’arco alpino. È - sentenzia l’esperto meteo - una giornata di pausa, poi si ricomincia”.