Meteo, ponte dell'Immacolata con la neve: ecco dove. Le previsioni di Giuliacci

Cosa ci aspetta per il meteo di dicembre? Il colonnello Mario Giuliacci indica previsioni e tendenze fino a metà mese in un video pubblicato sul suo sito . Ebbene, il primo dicembre è iniziato l'inverno meteorologico e la stagione fredda "sembra mostrare veramente i muscoli, sarà più inverno di quanto non abbiamo visto negli ultimi sette giorni, farà più freddo e ci saranno delle nevicate interessanti", afferma il volto noto del tempo in tv e sul web.

Diverse perturbazioni interesseranno l'Italia: "La prima il 2 dicembre che porterà pioggia al centro nord". Sarò seguita "da aria fredda di origine polare che scivolerà fino alla Val Padana lasciando qui un cuscinetto freddo", che sarà determinante per la perturbazione successiva, quella prevista "tra il 4 e il 6 di dicembre". Avremo "nevicate abbondanti anche in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia parmense e piacentina". Ci saranno anche piogge su tutto il centro sud. Tra il 7 e il 10 dicembre "un'altra perturbazione atlantica" che "porterà pioggia su tutta l'Italia e neve oltre i mille metri sulle Alpi" per il ponte dell'Immacolata.

Infine tra l'undici e il 15 di dicembre "sembra arrivare un'alta pressione, quindi tempo stabile e bello fino a metà di dicembre e freddo attenuato, se non con gelate notturne", spiega Giuliacci. Per quanto riguarda le piogge dei prossimi 10 giorni attenzione a Triveneto, Levante ligure, Alta Toscana e Campania, territori "da seguire con particolare attenzione" per la possibilità di eventi atmosferici estremi.