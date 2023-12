Meteo, Sottocorona annuncia il cambiamento che fa tremare: "Tutto in 24 ore"

02 dicembre 2023 a

"Tutto in 24 ore". Non ha dubbi Paolo Sottocorona. Il cambiamento delle temperature avverrà tutto in un giorno. Ma andiamo con ordine. Il meteorologo ne ha parlato nel corso del TgLa7 in onda il 2 dicembre su La7. E ha subito annunciato un forte aumento del freddo che avverrà nel giro di poche ore.

"L'ingresso sarà impetuoso". Meteo, cosa arriva nel weekend

"Sabato 2 dicembre sarà una giornata di passaggio per le temperature che andranno sotto la media soltanto nella fascia alpina - ha detto Sottocorona durante il Tg La7 - Domenica 3 dicembre, invece, avverrà tutto repentinamente nel giro di 24 ore: in tutta Italia le temperature andranno sotto la media del periodo anche di 6-7 gradi, praticamente in tutta la Penisola. Ma è un situazione che non è destinata a durare ancora per molto. Già da martedì, infatti, Sicilia e Sardegna rientreranno nella normalità. Venerdì 8 dicembre cambierà tutto di nuovo. Infatti dall'Emilia Romagna in giù tutta l'Italia tornerà sopra la media".