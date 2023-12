Meteo, occhio al Graupel: "Quando arriva sull'Italia centrale"

02 dicembre 2023 a

In queste ore si stanno scontrando masse d'aria di diversa temperatura che, nelle prossime ore, porteranno perturbazioni in larga parte del Paese. Come viene descritto nel sito 3bmeteo.it, il fronte di aria fredda di matrice artica si sta espandendo sull'Italia e porterà i suoi effetti già dalla serata di sabato 2 dicembre. Effetti importanti ci saranno anche dal punto di vista dei venti che potranno raggiungere anche i 140km/h.

Attualmente l'area più soggetta all'instabilità è compresa tra il Nord ad eccezione del Piemonte occidentale e del ponente ligure e l'Italia centrale, soprattutto Toscana, Umbria e Lazio fino alla Campania. l'ingresso delle correnti fredde dalla porta della Bora. Queste correnti entreranno in contrasto con l'aria ancora abbastanza mite presente sull'Italia formando ammassi nuvolosi importanti che si assoceranno a rovesci localmente intensi e temporali. Temporali che potranno essere associati a cadute di Graupel (una precipitazione solida, costituita da palline di ghiaccio) sul Nordest e non solo, localmente anche sull'Emilia Romagna e parte del Centro in tarda serata. Nella giornata di domenica Atteso un ulteriore calo termico.