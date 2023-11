Meteo, Giuliacci anticipa come sarà dicembre: "Nemmeno l'ombra"

18 novembre 2023 a

Dicembre è ormai alle porte e i meteorologi cercano di capire come saranno le prossime settimane dal punto di vista climatico. Il sito meteogiuliacci.it cerca di fare chiarezza in tutto questo azzardando tendenze su cosa dobbiamo aspettarci nel primo mese dell'inverno.

Secondo i meteorologi, la situazione è destinata a restare piuttosto dubbia per quanto riguarda la piovosità che avremo durante le prossime settimane. Unanimità, invece, riguarda le temperature che faranno parlare di un mese piuttosto mite sotto vari punti di vista. Da anni, infatti, l'inverno è diventato un mix tra primavera e autunno. Tutto questo naturalmente avrà subito importanti risvolti dal punto di vista delle precipitazioni: neve solo a quote di montagna e in pianura "neanche l'ombra". Insomma anche dicembre si prospetta mite.