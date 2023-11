Meteo, quando arrivano pioggia e freddo. Giuliacci avverte e smonta una "bufala"

17 novembre 2023 a

Pioggia in arrivo sull'Italia e occhio alle "bufale" del meteo. A fornire le ultime previsioni del tempo per i prossimi e le tendenze a 15 giorni è il colonnello Mario Giuliacci in un video sul suo canale YouTube . Sabato 18 e domenica 19 novembre ci aspetta "un fine settimana bellissimo, con tempo bello dalle Alpi alla Sicilia", spiega il meteorologo. Insomma, weekend all'insegna di "temperature gradevoli, con qualche grado in più sulle regioni meridionali". Situazione analoga lunedì 20 novembre, ma "tra martedì 21 e il 24 aprile è attesa una perturbazione atlantica che interesserà il centro-sud", afferma Giuliacci.

In arrivo dai Balcani pioggia e venti forti. Giuliacci: dove e quando

Dal 21 al 24 avremo pioggia nelle regioni centrali e meridionali. Dopo una breve tregua "tra il 26 e il 30 probabilmente avremo un tempo atlantico", quindi ancora precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Insomma, dieci giorni "bagnati" ma niente allarmismi: "Quelli che parlano del Buran", l'arrivo imminente del freddo vento siberiano, "dicono una bufala", afferma il meteorologo senza mezzi termini. D'accodo, ma Burian o no: quando arriva il freddo? Giuliacci spiega che avremo temperature "appena al di sopra della media al sud" fino al 21 novembre, poi "caleranno ovunque e farà freddo". Al nord avremo valori intorno ai 12-13 gradi e al sud sotto i 18.