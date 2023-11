Meteo, Sottocorona svela cosa sta per arrivare: "Quanto dura la botta"

18 novembre 2023 a

Una situazione in rapido e sostanziale cambiamento. Paolo Sottocorona non ha dubbi e, per le prossime ore, prevede un'Italia sulle montagne russe dal punto di vista climatico. Le temperature si alzeranno e abbasseranno continuamente almeno fino alla metà della prossima settimana quando arriverà la botta finale e saremo così in pieno inverno.

"C'è il segno di un cambiamento - ha detto Sottocorona durante il TgLa7 - Per quanto riguarda le temperature ci saranno sbalzi sensibili e rapidi. Il clima insomma sta cambiando. Venerdì scorso tutta l'Italia era sopra la media, Sabato 18, invece, andiamo sotto la media. Ma tutto questo durerà soltanto 36 ore. Infatti già da lunedì 20 si tornerà a salire sopra le medie. Insomma questa botta di freddo durerà poco e le temperature saliranno di più proprio dove erano scese di più. La situazione, però, cambierà nuovamente a partire da giovedì 23 novembre quando tutta l'Italia scenderà sotto la media del periodo. Da metà della settimana prossima la situazione cambierà radicalmente e saremo anche 6-7 gradi sotto la media stagionale: così saremo in pieno inverno". Poi la nota polemica: "Nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di perturbazione atlantica ma è evidente che si tratta di aria che viene dalla Penisola balcanica".