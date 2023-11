Meteo, Giuliacci rivela la data esatta: "Quando arriva la svolta"

16 novembre 2023 a

Meteo, in arrivo un cambiamento importante per la prossima settimana. Le previsioni per i prossimi dieci giorni parlano chiaro. La situazione sarà molto diversa tra il weekend e i primi giorni della prossima settimana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta per succedere, in base alle proiezioni del sito meteogiuliacci.it .

In arrivo dai Balcani pioggia e venti forti. Giuliacci: dove e quando

Per quanto riguarda il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 novembre, le previsioni parlano di un leggero passaggio nuvoloso inframmezzato da schiarite. Il contesto generale, però, è caratterizzato da una moderata stabilità atmosferica e da un lieve calo delle temperature. Cambierà tutto a cavallo tra martedì 21 e mercoledì 22 quando le temperature si abbasseranno notevolmente e arriveranno al di sotto delle medie stagionali. Per questo si verificheranno abbondanti nevicate anche nelle zone collinari tra Toscana ed Emilia Romagna. Ampi rasserenamenti, invece, sono attesi tra giovedì 23 e venerdì 24 ma con aria generalmente più fredda. Insomma a metà della prossima settimana arriverà la prima fase meteo invernale.