Meteo-ribaltone, in arrivo dai Balcani pioggia e vento. Giuliacci: dove e quando

Si preannuncia un venerdì nero. E non solamente per lo stop dei mezzi di trasporto dovuto allo sciopero indetto dai sindacati. Anche il tempo non è dalla parte degli italiani. Sebbene le temperature miti delle ultime ore abbiano fatto ben sperare, sembra proprio che domani piogge battenti e forti venti avranno la meglio. Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , chi più è scaramantico già teme il venerdì 17, ma questa volta le previsioni meteo ci mettono il carico. Dopo aver vissuto, per qualche giorno, la cosiddetta estate di San Martino, "con stabilità e temperature più miti grazie alla risalita dell’alta pressione", ci sarà un netto cambio di passo. I meteorologi del team del colonnello Mario Giuliacci avvisano: "L’Italia verrà colpita da un forte maltempo provocato da una nuova perturbazione originaria del Nord Atlantico e ricca di aria fredda".

Un ciclone proveniente dalla Polonia si sposterà sui Balcani. Proprio questa dinamica avrà degli effetti anche sulla penisola italiana. La squadra di Giuliacci, infatti, annuncia che le precipitazioni colpiranno le regioni affacciate sul Mar Adriatico e successivamente si sposteranno su quelle meridionali, eccetto il Nord Italia e le regioni tirreniche. Poi la precisazione: "Gli unici fenomeni che ci si attende potranno verificarsi sull’arco alpino, e nello specifico nelle aree di confine". Attesi forti venti: "Nella giornata di venerdì 17 novembre il transito del ciclone porterà raffiche di Maestrale fino a 80-90 km/h sul Nord-Ovest della Sardegna e successivamente le correnti si estenderanno anche verso il Centro-Sud con la conseguente diminuzione delle temperature. Sulla parte alta e media dell’Adriatico avremo la Bora che soffierà su Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo", si legge sul sito. Quali le conseguenze? Gli esperti avvertono: "I mari saranno molto mossi e avremo il rischio di mareggiate soprattutto sulle due Isole Maggiori".