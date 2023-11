Meteo, temperature elevate? Sottocorona avverte: "Tra domani e sabato..."

16 novembre 2023 a

a

a

Come ogni mattina, Paolo Sottocorona ha aggiornato i telespettatori di La7 sulle condizioni meteo della giornata di oggi e di quella di domani. Sebbene l'aumento delle temperature faccia pensare a un cambio di passo, l'esperto ha subito fatto chiarezza. Quando il conduttore ha fatto presente che il caldo delle ultime ore non faccia pensare all'autunno, il meteorologo ha spiegato: "Dipende, al Nord non fa molto caldo, al Centro-Sud abbiamo avuto temperature molto elevate, ma abbiamo quasi finito. Si sta affacciando la stagione...tra domani e sabato".

L'inverno bussa alla porta. Giuliacci: "Freddo e gelate", ecco dove

Qual è il motivo di questo cambiamento? "Non dipenderà dalle perturbazioni che continuano a entrare sul continente europeo da Ovest. Fino ad adesso hanno risparmiato l'Italia e comunque qualche nuvola c'è ma fenomeni per il momento no", ha premesso Sottocorona. Per la giornata di oggi sono attese "deboli piogge sui versanti tirrenici, Toscana, Sardegna, arco alpino occidentale". La dinamica cambia nella giornata di domani. "Qui c'è il succo", ha avvisato l'esperto.

"Arrivano piogge e temporali". La traiettoria del maltempo: dove colpisce

"Questa zona di bassa pressione sulla penisola balcanica porterà qualche debole pioggia al Centro-Sud ma soprattutto un abbassamento delle temperature. Entra aria decisamente meno calda, per non dire un po' più fredda. I fenomeni più intensi si fermano al di là dell'arco alpino", ha continuato. Nella giornata di sabato, invece, "anche questo piccolo cambiamento si ferma e tutto si stabilizza". Per quanto riguarda le temperature minime, esse sono già "scese al Centro e al Sud". Tuttavia, Sottocorona ha sottolineato che non siamo ancora "sotto media".