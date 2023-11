"Arrivano piogge e temporali". Meteo: la traiettoria del maltempo

15 novembre 2023 a

Nelle ultime ore su tutta la Penisola abbiamo avuto temperature più alte della media. La situazione, però, sta volgendo verso un rapido cambiamento che avrà il suo culmine nella giornata di venerdì 17. Secondo il sito 3bmeteo, infatti, dal nord Atlantico sta arrivando una veloce perturbazione che farà sentire i suoi effetti già a partire dalla giornata di giovedì 16.

Ma vediamo nel dettaglio cosa sta per succedere. Il peggioramento si farà sentire soprattutto al nordovest, in Sardegna e sull'alto Tirreno. Per questo anche su Alpi e alta Toscana si verificheranno le prime precipitazioni. Il fronte freddo, però, viaggerà in direzione da nordovest a sudest. Quindi per la giornata di venerdì piogge e temporali saranno concentrati sull'Italia del centro-sud. Ma cambiamenti importanti sono attesi anche sul fronte delle temperature che in poche ore scenderanno anche di 8 gradi specialmente sul versante adriatico.